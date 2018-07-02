Россия продлила ограничения на транзит украинских товаров

Российский лидер Владимир Путин продлил запрет на перевозки через территорию страны ряда товаров с Украины в Казахстан и Киргизию.

Указ обнародован на интернет-портале правовой информации. Как отмечается в документе, указ продлен до 1 января 2019 года. В предыдущей редакции его действие распространялось до 30 июня текущего года.

Запрет на транзитные авто- и железнодорожные перевозки определенных украинских товаров Россия ввела в 2016 году. После введения этих мер Киев обвинил Москву в блокировании транзита их товаров и нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО).

В начале года президент РФ продлил указ до 30 июня. В правительстве РФ сообщили, что страна может снять введенный запрет, если Украина предоставит возможность прослеживать весь путь товаров в Евразийский экономический союз.