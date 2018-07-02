СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

В нескольких финских СМИ появились фотографии самолетов с государственными символами США и надписями United States of America, которые накануне вечером приземлились в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Американское и финское посольства никак не прокомментировали это.

Газета Ilta-Sanomat пишет, что один самолет припаркован в деловом терминале, а второй — у автостоянки между взлетно-посадочными полосами. В полиции заявили, что не владеют никакой информацией по этому поводу.

Helsinki-Vantaalle ilmestyi kaksi USA:n tunnuksin varustettua lentokonetta Trumpin ja Putinin huippukokouksen alla https://t.co/fgd3pWBCWU — Ilta-Sanomat (@iltasanomat) July 1, 2018

На прошлой неделе Кремль анонсировал встречу лидеров США и России. Она состоится 16 июля в Хельсинки. Президенты обсудят развитие двусторонних отношений, а также актуальные вопросы мирового уровня.

Это будет первая встреча президентов вне многосторонних саммитов.