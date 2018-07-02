Мы в соц.сетях:
РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

 Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК

Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК
Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

 Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины
МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

 СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

 Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК

Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК
Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

 Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины
МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

 СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
10:49   2 Июля 2018
Весь мир

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

В нескольких финских СМИ появились фотографии самолетов с государственными символами США и надписями United States of America, которые накануне вечером приземлились в аэропорту Хельсинки-Вантаа. 

Американское и финское посольства никак не прокомментировали это.

Газета Ilta-Sanomat пишет, что один самолет припаркован в деловом терминале, а второй — у автостоянки между взлетно-посадочными полосами. В полиции заявили, что не владеют никакой информацией по этому поводу.

 

На прошлой неделе Кремль анонсировал встречу лидеров США и России. Она состоится 16 июля в Хельсинки. Президенты обсудят развитие двусторонних отношений, а также актуальные вопросы мирового уровня. 

Это будет первая встреча президентов вне многосторонних саммитов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #дипломаты #политика #хельсинки
Самое читаемое
Украинская «оккупация» Крыма

Украинская «оккупация» Крыма

 Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания