Митрохин согласился с «Яблоком», что он не кандидат

Политик отказался предъявлять иск к своей партии, отозвавшей его кандидатуру на пост мэра Москвы.

Адвокат Сергея Митрохина Илья Гатикоев заявил, что утром прочитал письмо от доверителя. В сообщении политик попросил юриста отозвать иск к партии «Яблоко», поскольку не набрал достаточного количество голосов муниципальных депутатов, которые позволят ему участвовать в выборах.

Ответчик против отзыва не возражал.

В прошлый понедельник, 25 июня, федеральное бюро «Яблока» отменило решение конференции партии, на котором приняли решение выдвинуть Митрохина кандидатом на пост мэра Москвы. Причиной стали несколько процессуальных нарушений.

Пресс-служба фракции сообщала, что кандидатуру Митрохина никто не согласовал ни в федеральном бюро, ни в исполкоме, хотя того требует устав партии. Но документы для участия в выборах политик все же подал. Также стало известно об отказе в регистрации 14 новых делегатов.

Выбрать главу Москвы жители города смогут 9 сентября текущего года в Единый день голосования. По всей России в этот день пройдут выборы губернаторов.