Мы в соц.сетях:
РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

 Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК

Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК
Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

 Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины
МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

 СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

 Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК

Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК
Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

 Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины
МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

 СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
10:51   2 Июля 2018
Политика

Митрохин согласился с «Яблоком», что он не кандидат

Митрохин согласился с «Яблоком», что он не кандидат

Политик отказался предъявлять иск к своей партии, отозвавшей его кандидатуру на пост мэра Москвы.

Адвокат Сергея Митрохина Илья Гатикоев заявил, что утром прочитал письмо от доверителя. В сообщении политик попросил юриста отозвать иск к партии «Яблоко», поскольку не набрал достаточного количество голосов муниципальных депутатов, которые позволят ему участвовать в выборах.

Ответчик против отзыва не возражал.

В прошлый понедельник, 25 июня, федеральное бюро «Яблока» отменило решение конференции партии, на котором приняли решение выдвинуть Митрохина кандидатом на пост мэра Москвы. Причиной стали несколько процессуальных нарушений.

Митрохин согласился с «Яблоком», что он не кандидат

Пресс-служба фракции сообщала, что кандидатуру Митрохина никто не согласовал ни в федеральном бюро, ни в исполкоме, хотя того требует устав партии. Но документы для участия в выборах политик все же подал. Также стало известно об отказе в регистрации 14 новых делегатов.

Выбрать главу Москвы жители города смогут 9 сентября текущего года в Единый день голосования. По всей России в этот день пройдут выборы губернаторов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #политика #яблоко #выборы мэра москвы #митрохин
Самое читаемое
Украинская «оккупация» Крыма

Украинская «оккупация» Крыма

 Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания