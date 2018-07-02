Ракеты «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3

Об этом проинформировал источник оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации.

По его словам, на одном бомбардировщике испытают сразу несколько таких гиперзвуковых ракет. Конкретные сроки проведения испытаний источник не указал, пишет ТАСС.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 уже стоят на опытно-боевом дежурстве и полностью готовы к эксплуатации.

Впервые о комплексе «Кинжал» объявил глава России Владимир Путин в марте этого года. Ракета комплекса развивает скорость в десять раз быстрее звука и может преодолевать все существующие системы ПРО и ПВО. В состав комплекса входит истребитель МиГ-31К, который может нести только одну гиперзвуковую ракету.

Ранее в СМИ указывалось, что в американских военных кругах обеспокоены перехватчиками с ракетами «Кинжал».