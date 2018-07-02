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10:24   2 Июля 2018
Россия

Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста

Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что ошибка сервиса Google Maps в названии моста через Керченский пролив является «рецидивом болезни».

Ранее стало известно, что администрация «гугл-карт» подписала Крымский мост на украинском языке. Причем до Тамани название написано на русском языке, а после на украинском — Кримський Мiст.

Полонский считает, что инцидент можно сравнить с эпидемиями болезней. Человеку кажется, что он победил вирус, но после новой вспышки все происходит заново, приводят РИА Новости слова политика.

«С Google так же, рецидивы болезни», — пояснил Полонский.

Вице-премьер сожалеет, что у организации не хватает грамотных переводчиков, которые могли бы верно указывать названия объектов на разных языках. Полонский подчеркнул, что Крыму все равно, избавится ли Google от «этой инфекции».

Крымский мост проходит через Керченский пролив и соединяет материковую Россию с полуостровом Крым. Открытие транспортной части состоялось 16 мая. В церемонии участвовал президент РФ Владимир Путин.

Рецидив болезни: в Крыму ответили на ошибку Google в названии Крымского моста

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #весь мир #крымский пост #гугл карты
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