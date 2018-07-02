Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

На одной из улиц украинского Берегова 1 июля нашли женщину без сознания. Скорая помощь забрала ее в больницу еще до приезда полиции, однако спасти ей жизнь не удалось.

Убитой оказалась 30-летняя жительница Берегова. На ее шее обнаружены ранения.

Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В полиции пока не обнаружили мотивов убийства, которые можно связать с гендерной, расовой или какой-то другой дискриминацией.

Местные СМИ сообщили, что убитая была цыганкой.

23 июня во Львове неизвестные напали на лагерь цыган. В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.