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Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

 Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

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МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

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 СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
10:03   2 Июля 2018
Весь мир

Белый дом готовит законопроект, позволяющий игнорировать требования ВТО

Белый дом готовит законопроект, позволяющий игнорировать требования ВТО

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на черновик законопроекта.

Подготовкой занимается администрация нынешнего главы Соединенных Штатов. При принятии документа Вашингтон будет вправе игнорировать нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

Президент США Дональд Трамп сможет устанавливать пошлины на импорт товаров в одностороннем порядке. Одобрение Конгресса не нужно. Источник издания в ведомстве отметил, что сенаторы никогда не наделяет главу государства такими полномочиями.

ВТО появилась 1 января 1995 года. Ее цель - либерализация торговли и регулирование отношений в этой области стран, входящих в состав организации. По данным на апрель 2015 года во Всемирную торговую организацию входят 162 государства. 

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Автор: Павел Никифоров
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