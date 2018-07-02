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10:01   2 Июля 2018
Россия

Около 460 тысяч машин проехало по Крымскому мосту в июне

Около 460 тысяч машин проехало по Крымскому мосту в июне

Порядка 460 тысяч машин проехало по мосту через Керченский пролив за июнь. Всего с момента открытия моста — более 670 тысяч автомобилей в две стороны.

Среди транспортных средств есть рейсовые и заказные автобусы. В сторону Крыма проехало около 247 тысяч машин, а в сторону Тамани — 210 тысяч. В среднем в сутки здесь фиксируют около 15,8 тысячи транспортных средств.

10 июня был зафиксирован новый рекорд трафика. За сутки здесь проехало около 25 тысяч машин. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае — 23 тысячи машин на 20 мая. Пропускная способность этого участка трассы А-290 — 40 тысяч автомобилей в сутки.

Крымский мост — самый длинный мост в России. Он растянулся на 19 километров. Открыть здесь движение собирались в конце года, однако сроки удалось переместить. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #крым #общество #крымский мост
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