Около 460 тысяч машин проехало по Крымскому мосту в июне

Порядка 460 тысяч машин проехало по мосту через Керченский пролив за июнь. Всего с момента открытия моста — более 670 тысяч автомобилей в две стороны.

Среди транспортных средств есть рейсовые и заказные автобусы. В сторону Крыма проехало около 247 тысяч машин, а в сторону Тамани — 210 тысяч. В среднем в сутки здесь фиксируют около 15,8 тысячи транспортных средств.

10 июня был зафиксирован новый рекорд трафика. За сутки здесь проехало около 25 тысяч машин. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае — 23 тысячи машин на 20 мая. Пропускная способность этого участка трассы А-290 — 40 тысяч автомобилей в сутки.

Крымский мост — самый длинный мост в России. Он растянулся на 19 километров. Открыть здесь движение собирались в конце года, однако сроки удалось переместить.