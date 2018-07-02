Украинская «оккупация» Крыма

Несмотря на призывы «не ехать» и угрозы последующих «кар небесных» за содеянное со стороны «неравнодушных» сетевых «патриотов», в последних числах июня украинцы массово потянулись в Крым.

И как бы в насмешку над официальным Киевом, резкий рост потока на юг припал в аккурат на день Конституции Украины, то есть на те четыре дня отдыха, которые предоставило «родное» правительство для «празднования» того, чего уже давно нет.

Уже 28 июня, в самый что ни на есть «праздник» сотни автомашин с украинскими номерами выстроились в многокилометровую очередь в районе Чонгара и Армянска. Еще 20 июня рано утром, то есть в самое первое утро моего пребывания в Крыму в 200 метрах от берега я столкнулся с одним мужиком.

Тот нырял с наслаждением новичка и выражал неподдельное блаженство, как потом выяснилось после трудной дороги на море. Этот харьковчанин (а он был именно из Харькова) рассказал мне историю о том, как он, «перевалив» через границу, сильно удивился, выяснив на заправке, что сжиженного газа для «понаехавших» уже нет. Нет, он, конечно, еще недавно был, но теперь в связи с наплывом украинских туристов (напоминаю, разговор был утром 20 июня, то есть за неделю до начала настоящего паломничества украинцев), выметающих дешевый российский газ, в приграничных районах введено ограничение на его продажу.

Теперь им можно заправиться либо по талонам, либо по безналу. Да-да, дешевым российским газом. Дело в том, что на Украине газ сегодня стоит примерно 13-14 грн. за литр, а в Крыму примерно 19-21 рублей за литр.

С учетом курсовой разницы имеем полуторакратную выгоду. Украинский водитель всегда очень расчетлив, а потому его расчет на крымский газ вполне понятен. Единственно, чего не приняли в расчет многие украинские водители, едущие в Крым, что не одни они такие умные и что таких «умных» окажется многие тысячи. Кстати, очень примечательный маркер. Жители Украины и в грош не ставят разговоры о том, что в Крыму все плохо.

И там, якобы, в темноте и духоте (кондиционеры же и лампочки без украинского электричества не работают, если кто забыл), всухомятку (северо-крымский канал уже четвертый год сухой), доедают московских ежей (а каких еще, если в Крыму после отсоединение ничего уже не растет и все звери с голоду перебрались на континентальную Украину). Украинские водители едут из расчета, что в Крыму все и есть, а топливо к тому же много дешевле и качественнее украинского (а что вас удивляет господа российские автолюбители, все так и есть).

Моего знакомого харьковчанина спасла Алушта, которая поздно вечером 19 июня еще не испытывала проблем с «пропан-бутаном». Но уже после 27 июня газовые проблемы начались и на ЮБК. Например, в поселке где я живу, вот такая наклейка висит уже не первый день:

И очень похоже, что висеть ей там еще долго. Кстати, многие украинцы (по их рассказам) уже поставили себе в план и посещение новой достопримечательности Крыма, моста через Керченский пролив. И тут тоже надо сказать большое спасибо «порохоботам», которые возвели эту тему до уровня настоящего культа.

Украинскими машинами в Крыму никого не удивишь, особенно летом, но в нынешнем году я отметил резкий рост их числа. По дороге на пляж я ежедневно раз по 6-8 перехожу дорогу Алушта-Судак и каждый день за эти мгновения успеваю насчитать по 5-10 проезжающих мимо машин с украинскими номерами.

Да и по поселку их необычайно много (по сравнению с двумя годами ранее). И это при том, что многие машины из ЛНР и ДНР приезжают в Крым уже на своих новых «республиканских» номерах, которых тоже довольно немало. И еще два интересных украинских крымских маркера. Маркер первый. На днях иду мимо чебуречной и оттуда мне поет Слава Вакарчук, что он «… не сдастся без боя». Вышло просто эпично, особенно на фоне того, что я буквально за час до этого читал статью о том, как лидер группы «Океан Эльзы» собирается стать президентом Украины.

В общем, я понял, что в Крыму Вакарчук без боя не сдастся. Маркер второй. Вчера на ЮБК был шторм и ливни. Это всегда бедствие для маленьких поселков, «зажатых» между горами и морем. И вот на улице стоят два соседа и обсуждают ночную непогоду. Один из них стоял в новехоньком сине-желтом спортивном костюме с надписью «Ukraine». Я даже сразу не поверил, что он местный. Только прислушавшись к разговору понял, что все так и есть.

В киевских СМИ все эти годы пытаются представить Крым, как место где давится все национально-украинское и национально-татарское. Мол выйди ты в костюме с надписью «Украина» и проблем не оберешься. Бред это все. Можешь хоть весь ходить замотанный в сине-желтые цвета, никому до этого нет никакого дела. Даже, если ты местный. Да, Украины в этом году в Крыму много. Много больше, чем два года назад. И это говорит о том, что киевская пропаганда дает сбои.

Многие уже морально устали не любить Россию и едут, чтобы своими собственными глазами увидеть изменения в жизни полуострова. А еще больше тех, кто едет сюда по привычке. Они всю сознательную жизнь так делали и будут делать впредь, несмотря на все те преграды, которые возникли в последние годы. И это внушает оптимизм.