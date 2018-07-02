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 СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
9:45   2 Июля 2018
Россия

Сервис Google Maps подписал Крымский мост на украинском языке

Сервис Google Maps подписал Крымский мост на украинском языке

Об этом можно узнать, если зайти в приложение.

Со стороны Тамани остров подписан на русском. Ближе к полуострову Крым — на украинском.

Мост через Керченский пролив соединяет Крым с материковой Россией. Его длина составила более 19 километров. Торжественное открытие транспортной части состоялось 16 мая этого года раньше назначенного срока. В церемонии участвовал президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #общество #весь мир #крымский мост #гугл карты
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