Сервис Google Maps подписал Крымский мост на украинском языке

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Со стороны Тамани остров подписан на русском. Ближе к полуострову Крым — на украинском.

На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR — ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) July 1, 2018

Мост через Керченский пролив соединяет Крым с материковой Россией. Его длина составила более 19 километров. Торжественное открытие транспортной части состоялось 16 мая этого года раньше назначенного срока. В церемонии участвовал президент РФ Владимир Путин.