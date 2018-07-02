Китай намерен защищать принципы ВТО

Министр коммерции страны Чжун Шань заявил, что Пекин намерен отстаивать принципы Всемирной торговой организации и содействовать созданию мировой экономики открытого типа.

Кроме того, по его словам, правительство собирается поддержать многостороннюю торговлю и продвинуть интеграцию в экономической сфере.

Шань считает, что экономическая глобализация сейчас приняла масштабы необратимого процесса. В этой связи необходимо создать новый открытый рынок и обеспечить инклюзивное и сбалансированное развитие мировой экономики.

Кроме того, Китай хочет и дальше быть активным участником многосторонней торговли, поддерживать ее по мере возможности и вносить свой вклад.