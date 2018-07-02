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Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

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 СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
9:37   2 Июля 2018
Весь мир

Китай намерен защищать принципы ВТО

Китай намерен защищать принципы ВТО

Министр коммерции страны Чжун Шань заявил, что Пекин намерен отстаивать принципы  Всемирной торговой организации и содействовать созданию мировой экономики открытого типа.

Кроме того, по его словам, правительство собирается поддержать многостороннюю торговлю и продвинуть интеграцию в экономической сфере.

Шань считает, что экономическая глобализация сейчас приняла масштабы необратимого процесса. В этой связи необходимо создать новый открытый рынок и обеспечить инклюзивное и сбалансированное развитие мировой экономики.

Кроме того, Китай хочет и дальше быть активным участником многосторонней торговли, поддерживать ее по мере возможности и вносить свой вклад.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #китай #весь мир #вто #глобализация
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