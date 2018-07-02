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 Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

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9:28   2 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

Украинский лидер Петр Порошенко на странице в Facebook поздравил Канаду с национальным праздником.

В тексте поста глава государства отметил, что Киев не имеет более «искреннего друга», чем Оттава. Порошенко пожелал Канаде счастья и процветания, отметив, что в этой стране живут прекрасные люди.

«С днем Канады», — поздравил жителей страны президент Украины.

Оттава в 2017 году одобрила поставки летального оружия Киеву. Порошенко тогда тоже поблагодарил Канаду, назвав это «мощным и современным сигналом поддержки». Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не раз подчеркивал, что его страна поможет Украине отстаивать суверенитет.

День Канады в стране отмечается ежегодно 1 июля на федеральном уровне. Праздник приурочен к подписанию в 1867 году акта о Британской Северной Америке. Тогда три провинции объединились в одно государство. Ранее назывался Днем Доминиона.

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Автор: Павел Никифоров
#порошенко #украина #политика #весь мир #трюдо #день канады
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