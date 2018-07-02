Новую ядерную бомбу испытали в США

О сообщениях нового управляемого снаряда B61-12 с ядерной боеголовкой сообщило министерство энергетики Соединенных Штатов.

Проверку проводили ВВС США и Управление по ядерной нацбезопасности, входящее в состав минэнерго. Соответствующий пресс-релиз распространило министерство.

Бомбы на объект сбросил бомбардировщик B-2 Spirit. В обоих ядерный боезаряд не использовался. Испытания прошли на полигоне в Неваде в субботу, 9 июня.

В Управлении рассказали об итогах, заявив, что бомба соответствует всем необходимым требованиям.