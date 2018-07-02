Мы в соц.сетях:
РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

 Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК

Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК
Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

 Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины
МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

 СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

РФПИ: Более четырех триллионов рублей поступило в бюджет РФ благодаря ОПЕК+

 Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК

Автоматы с напитками появились на 19 станциях МЦК
Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

Украинская полиция расследует очередное нападение на цыган

 Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины

Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины
МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»

 СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
9:09   2 Июля 2018
Весь мир

Новую ядерную бомбу испытали в США

Новую ядерную бомбу испытали в США

О сообщениях нового управляемого снаряда B61-12 с ядерной боеголовкой сообщило министерство энергетики Соединенных Штатов.

Проверку проводили ВВС США и Управление по ядерной нацбезопасности, входящее в состав минэнерго. Соответствующий пресс-релиз распространило министерство.

Бомбы на объект сбросил бомбардировщик B-2 Spirit. В обоих ядерный боезаряд не использовался. Испытания прошли на полигоне в Неваде в субботу, 9 июня.

Новую ядерную бомбу испытали в США

В Управлении рассказали об итогах, заявив, что бомба соответствует всем необходимым требованиям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #весь мир #b-2 spirit #испытания ядерной бомбы
Самое читаемое
Украинская «оккупация» Крыма

Украинская «оккупация» Крыма

 Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания