Две тысячи болельщиков посмотрели матч Россия — Испания на Центральном рынке в Москве

В Москве порядка двух тысяч человек пришли на Центральный рынок на Рождественском бульваре, чтобы посмотреть накануне вечером матч Россия — Испания. Организаторы специально поставили для болельщиков экран 2,5 на 3,5 метра.

Управляющий директор рынка Евгений Моргачев рассказал «360», что в этот вечер пришло очень много человек. Среди них были и москвичи, и гости города, и испанцы. Все одинаково волновались и переживали во время всех опасных моментов.

Он отметил, что все болельщики, которые посмотрели матч на Центральном рынке ликуют и радуются победе нашей сборной.

«Это большая победа всей команды: и спортсменов, и болельщиков, и государства», — подчеркнул Моргачев.

Он поблагодарил сборную России, ее тренера Вячеслава Черчесова, а также правительство страны за возможность увидеть такую яркую и незабываемую игру.