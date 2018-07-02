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9:10   2 Июля 2018
Россия

Две тысячи болельщиков посмотрели матч Россия — Испания на Центральном рынке в Москве

Две тысячи болельщиков посмотрели матч Россия — Испания на Центральном рынке в Москве

В Москве  порядка двух тысяч человек пришли на Центральный рынок на Рождественском бульваре, чтобы посмотреть накануне вечером матч Россия — Испания. Организаторы специально поставили для болельщиков экран 2,5 на 3,5 метра.

Управляющий директор рынка Евгений Моргачев рассказал «360», что в этот вечер пришло очень много человек. Среди них были и москвичи, и гости города, и испанцы. Все одинаково волновались и переживали во время всех опасных моментов. 

Он отметил, что все болельщики, которые посмотрели матч на Центральном рынке ликуют и радуются победе нашей сборной.

«Это большая победа всей команды: и спортсменов, и болельщиков, и государства», — подчеркнул Моргачев.

Он поблагодарил сборную России, ее тренера Вячеслава Черчесова, а также правительство страны за возможность увидеть такую яркую и незабываемую игру.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #футбол #спорт #чм-2018 #чм #чм2018
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