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 СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США

СМИ: В аэропорту Хельсинки замечены самолеты администрации США
8:47   2 Июля 2018
Весь мир

Die Welt: США не смогут остановить строительство «Северного потока — 2»

Die Welt: США не смогут остановить строительство «Северного потока — 2»

Издание Die Welt пишет, что Вашингтон уже давно пытается помешать строительству «Северного потока — 2».

Для этого он использует самое серьезное оружие, которое есть у президента США Дональда Трампа — санкции против европейских партнеров газопровода. Однако и это не гарантирует достижение цели.

СМИ обращает внимание, что внешняя политика американского лидера до сих пор не принесла нужных результатов. Германия поддержала российский проект, Швеция и Финляндия тоже дали согласие на строительство. На данном этапе готовится прокладка участков газопровода по дну Балтийского моря.

Die Welt: США не смогут остановить строительство «Северного потока — 2»

Последнее, что может сделать Трамп, пишет издание, — ввести санкции против пяти западных энергетических концернов, у которых есть доля в проекте. Однако и в этом случае успех не столь вероятен. 

Финансовый директор проекта утверждает, что финансирование строительства гарантировано. Санкции против Москвы приведут к тому, что появится еще больше вариантов финансирования.

Die Welt: США не смогут остановить строительство «Северного потока — 2»

Получается, что даже американские санкции не помешают строительству газопровода. Даже наоборот, они помогут реализации проекта. Стоит помнить, что торговый конфликт практически во всем мире, инициатором которого были США, уже довольно сильно разозлил европейские страны, пишет Die Welt.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #европа #санкции #трамп #газ #северный поток - 2
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