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8:22   2 Июля 2018
Весь мир

СМИ: КНДР расширяет производство баллистических ракет

СМИ: КНДР расширяет производство баллистических ракет

Северная Корея расширяет производство твердотопливных баллистических ракет. С их помощью можно нанести удар по американским военным объектам, пишет Wall Street Journal.

В Институте международных исследований Миддлбери проанализировали спутниковые изображения, на которых можно различить объект в районе северокорейского города Хамхын. В издании утверждают, что на заводе как раз и производят такие баллистические ракеты, а также боеголовки, которые подходят для ракет большей дальности.  

СМИ: КНДР расширяет производство баллистических ракет

Газета пишет, что это в очередной раз доказывает, что «Пхеньян продолжает разработку программ по производству вооружений даже во время, когда США пытаются вынудить его отказаться от них». Представитель института отметил, что, скорее всего, лидер КНДР Ким Чен Ын не собирается отказываться от ядерной и ракетной программы.

В Госдпе подчеркнули, что Вашингтон «пристально следит» за Пхеньяном. Также исследователи считают, что помимо завода неподалеку есть еще два объекта, на которых конструируют ракеты. На снимках якобы видно, что к одному из зданий построили подъездную дорогу, а рядом со вторым были проведены подрывные работы.

Ранее портал 38 North сообщил, что на спутниковых снимках видно, что Северная Корея активно налаживает инфраструктуру в районе ядерного центра в Йонбене. Эксперты уверены, что он будет работать до особых указаний руководства страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #политика #ким чен ын #весь мир #баллистическая ракета
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