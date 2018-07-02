Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Сборные команды Хорватии и Дании встретились в Нижнем Новгороде на матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.

Также, как и в прошедшей ранее игре между сборными России и Испании, команды Хорватии и Дании не смогли одолеть друг друга ни в основанное время игры, ни в два добавочных тайма по 15 минут. Матч закончился ничейным счетом 1:1

В результате соперник российской сборной в четвертьфинальном матче был определен в серии послематчевых пенальти, в которой со счетом 3:2 победила национальная сборная Хорватии

Напомним: ранее в воскресенье 1 июля сборные России и Испании разыграли путевку в 1/4 финала. Команды сыграли вничью 1:1, однако по итогам серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 выиграла Россия.

Четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу Россия - Хорватия пройдет 7 июля в городе Сочи.