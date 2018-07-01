Тренировочный самолет ВВС Бангладеш потерпел крушение, пилоты погибли

В округе Джессор в Бангладеш в воскресенье разбился тренировочный самолет местных Военно-воздушных сил.

Об этом, ссылаясь на отдел по связям с общественностью Вооруженных сил Бангладеш (ISPR), сообщает издание Bangla Tribune, отмечая, что два пилота, находившиеся в самолете в момент катастрофы, погибли.

По данным главы ISPR полковника Аламгира Хоссейна, самолет марки K-8W вылете с авиабазы для выполнения тренировочных полетов. По какой причине самолет разбился к настоящему моменту не сообщается.

Раследовать обстоятельства катастрофы будет специально созданный комитет.