Тренировочный самолет ВВС Бангладеш потерпел крушение, пилоты погибли
В округе Джессор в Бангладеш в воскресенье разбился тренировочный самолет местных Военно-воздушных сил.
Об этом, ссылаясь на отдел по связям с общественностью Вооруженных сил Бангладеш (ISPR), сообщает издание Bangla Tribune, отмечая, что два пилота, находившиеся в самолете в момент катастрофы, погибли.
По данным главы ISPR полковника Аламгира Хоссейна, самолет марки K-8W вылете с авиабазы для выполнения тренировочных полетов. По какой причине самолет разбился к настоящему моменту не сообщается.
Раследовать обстоятельства катастрофы будет специально созданный комитет.