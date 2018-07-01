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 Черчесов: Для сборной России все только начинается

Черчесов: Для сборной России все только начинается
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23:11   1 Июля 2018
Россия

Черчесов: Для сборной России все только начинается

Черчесов: Для сборной России все только начинается

Станислав Черчесов – главный тренер российской футбольной сборной, которая ранее, обыграв испанцев, вышла в четвертьфинал Чемпионата мира, поделился своими впечатлениями от матча.

По словам главного тренера, теперь, когда важная игра со сборной Испании окончена и «дело сделано», команда думает о следующем матче

«А эмоции — турнир только начинается, поэтому их надо сохранить», - приводит слова Черчесова спортивное издание «Чемпионат».

Напомним: ранее наставник российской сборной признался, что после окончания добавочного времени, когда команды сыграли вничью 1:1, и началась послематчевая серия пенальти – он не смотрел на табло.

Черчесов: Для сборной России все только начинается

По итогам серии 11-метровых ударов Россия выиграла у Испании со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал турнира.

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Автор: Александр Люблинский
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