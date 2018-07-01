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 Около двух тысяч журналистов ожидается в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа

Около двух тысяч журналистов ожидается в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа
22:54   1 Июля 2018
Весь мир

Около двух тысяч журналистов ожидается в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа

Около двух тысяч журналистов ожидается в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа

Финское Министерство иностранных дел ожидает, что для освещения двусторонних российско-американских переговоров на высшем уровне, который пройдут в Хельсинки 16 июля, прибудет не менее двух тысяч журналистов.

Об этом в воскресенье вечером со ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии сообщает РИА Новости. При этом в ведомстве отметили, что запросы об аккредитацию на встречу президентов России и США поступают к ним по разным каналам:

«Это к нам в министерство, в канцелярию президента, возможно кому-то другому. Мы предполагаем, что около 2 тысяч журналистов приедут в страну освещать эту встречу», - приводит агентство сообщение МИД Финляндии.

Около двух тысяч журналистов ожидается в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа

Напомним: ранее сообщалось, что двусторонние переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом назначены на 16 июля, встреча пройдет в финской столице. Американский президент уже сообщил журналистам, что в ходе переговоров хочет обсудить с российским коллегой Сирию и Украину, а также хочет понять позицию Москвы и донести до Путина позицию Вашингтона.

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Автор: Александр Люблинский
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