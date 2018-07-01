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22:40   1 Июля 2018
Россия

Путин после победы российской сборной пообщался с королем Испании по телефону

Путин после победы российской сборной пообщался с королем Испании по телефону

Российский президент Владимир Путин по окончании матча 1/8 финала ЧМ между сборными России и Испании, победу в котором одержали россияне, провел телефонный разговор с королем Испании Филиппом VI.

Об этом в воскресенье со ссылкой на официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Напомним: ранее сообщалось, что король Испании лично присутствовал на матче Россия - Испания, наблюдал за игрой своей сборной и за победой российской команды.

«Президент России отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной», - рассказал Песков.

Путин после победы российской сборной пообщался с королем Испании по телефону

Также он добавил, что Владимир Путин пригласил испанского монарха еще раз посетить с визитом Российскую Федерацию в любое удобное время.

При этом сообщается, что король Испании в ответ поздравил президента России с победой российской национальной сборной в 1/8 финала мирового первенства и с выходом в четвертьфинал.

Путин после победы российской сборной пообщался с королем Испании по телефону

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Автор: Александр Люблинский
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