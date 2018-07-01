При нападении на французских военных на Мали пострадали более 30 человек

В результате нападения, организованного неизвестными террористами, на французских военнослужащих на Мали ранения получили более 30 человек.

Об этом в воскресенье вечером сообщает в своем микроблоге Twitter Министерство гражданской обороны Мали, приводя уточненные данные. Ранее 1 июля СМИ сообщили, что шестеро французских военных погибли и несколько местных жителей получили ранения в результате взрыва –заминированного автомобиля на дороге, когда мимо него проезжал военный транспорт с солдатами.

По скорректированным данным, жертвами взрыва и последовавшей за ним стрельбы стали четверо мирных жителей, 31 человек пострадал в результате нападения, при чем восемь пострадавших являются французскими военными.