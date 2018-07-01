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22:04   1 Июля 2018
Россия

Путин поздравил российскую сборную с победой в 1/8 финала ЧМ-2018

Путин поздравил российскую сборную с победой в 1/8 финала ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин  поздравил футболистов российской национальной сборной по футболу с победой в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира над командой Испании.

Об этом журналистам рассказа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом Песков отметил, что президент, как и вся страна в воскресенье вечером, смотрел напряженный матч от начала до конца и болел за нашу команду.

По словам пресс-секретаря, Путин еще около полудня 1 июля позвонил главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову и пожелал ему успеха. Также президент отметил, что наши футболисты под руководством Черчесова уже совершили невозможное – вышли в плей-офф, а значит теперь могут играть свободной и в полной мере проявить свои таланты.

По окончании же игры, в ходе которой россияне выдержали напряженную ничью 1:1 и в основное и в добавленное время, а выиграли 4:3 по результату серии послематчевых пенальти, Путин вновь позвонил тренеру и поздравил команду:

Путин сказал, что главное в спорте — это результат, и этот результат — победный для нашей сборной. Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре», - рассказал Песков.

Путин поздравил российскую сборную с победой в 1/8 финала ЧМ-2018 

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Автор: Александр Люблинский
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