ЛНР: ВСУ используют «хлебное перемирие», чтобы развернуть запрещенное вооружение

Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались наступившим «хлебным перемирием», чтобы в нарушение минских договоренностей развернуть в зоне конфликта запрещенное вооружение.

Об этом в воскресенье вечером со ссылкой военное командование самопровозглашенной Луганской народной республики сообщает Луганскинформцентр.

В частности, подполковник Андрей Марочко – официальный представитель республиканской Народной милиции – сообщает о том, что украинские силовики, воспользовавшись объявленным перемирием, размещают на линии разграничения 120-миллиметровые минометы и танки Т-72.

«Возможно, данное вооружение будет использовано киевскими карателями для совершения провокационных обстрелов территории республики», - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.

При этом он призвал ОБСЕ зафиксировать нарушения Минских договоренностей со стороны ВСУ.