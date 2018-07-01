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ЛНР: ВСУ используют «хлебное перемирие», чтобы развернуть запрещенное вооружение

ЛНР: ВСУ используют «хлебное перемирие», чтобы развернуть запрещенное вооружение

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21:41   1 Июля 2018
Ближнее зарубежье

ЛНР: ВСУ используют «хлебное перемирие», чтобы развернуть запрещенное вооружение

ЛНР: ВСУ используют «хлебное перемирие», чтобы развернуть запрещенное вооружение

Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались наступившим «хлебным перемирием», чтобы в нарушение минских договоренностей развернуть в зоне конфликта запрещенное вооружение.

Об этом в воскресенье вечером со ссылкой военное командование самопровозглашенной Луганской народной республики сообщает Луганскинформцентр.

В частности, подполковник Андрей Марочко – официальный представитель республиканской Народной милиции – сообщает о том, что украинские силовики, воспользовавшись объявленным перемирием, размещают на линии разграничения 120-миллиметровые минометы и танки Т-72.

«Возможно, данное вооружение будет использовано киевскими карателями для совершения провокационных обстрелов территории республики», - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.

При этом он призвал ОБСЕ зафиксировать нарушения Минских договоренностей со стороны ВСУ.

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Автор: Александр Люблинский
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