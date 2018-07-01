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Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

Соперником сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 стала команда Хорватии

 Черчесов: Для сборной России все только начинается

Черчесов: Для сборной России все только начинается
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21:20   1 Июля 2018
Весь мир

Президент Молдавии поздравил российскую сборную с выходом в 1/4 ЧМ-2018

Президент Молдавии поздравил российскую сборную с выходом в 1/4 ЧМ-2018

Молдавский президент Игорь Додон поздравил футболистов российской национальной сборной с победой в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу над командой Испании.

По словам Игоря Додона, российские футболисты в воскресенье вечером сделали невозможное и одержали победу в тяжелейшем матче с испанцами. Об этом молдавский лидер написал по окончании матча на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ребята совершили невозможное: в серии послематчевых пенальти они оказались сильнее чемпионов мира 2010 года и чемпионов Европы 2012 года», - напомнил Додон.

Также он добавил, что молдавские футбольные болельщики ждут от россиян не менее интересной игры 7 июля в четвертьфинале турнира, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

Президент Молдавии поздравил российскую сборную с выходом в 1/4 ЧМ-2018

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Автор: Александр Люблинский
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