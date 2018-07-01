СМИ: Зеехофер раскритиковал предложение Меркель по мигрантам

Министр иностранных дел ФРГ Хорст Зеехофер критически отнесся к результатам переговоров по мигрантам федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите Евросоюза, который прошел в Брюсселе.

Об этом в воскресенье вечером сообщает немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на свой источник, присутствовавший на заседании партии Христианско-социальный союз (ХСС).

По данным издания, Зеехофер считает, что предложение Ангелы Меркель о перемещении тех беженцев, которые прибывают в Германию из других стран Евросоюза, в специально созданные центра распределения, не являются эквивалентом закрытию границы и ведению жесткого пограничного контроля.

«Это моё личное мнение. Конечно, ХСС должен принять решение», - добавил глава МИД Германии в завершение своей критики.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с главой внешнеполитического ведомства, чтобы обсудить решение по мигрантам, принятое на саммите ЕС в Брюсселе.