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20:39   1 Июля 2018
Россия

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что всегда верил в футболистов нашей национальной сборной по футболу.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале в воскресенье вечером по окончании драматичного и напряженного матча сборных России и Испании, когда российские футболисты одолели испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.

«Мы верили и верим в своих ребят! Россия в 1/4 финала!», - написал глава Чечни.

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Также Кадыров поздравил с победой всех игроков российской сборной, главного тренера национальной команды – Станислава Черчесова и «главного болельщика» - российского президента Владимира Путина.

Особой похвалы, по мнению Рамзана Кадырова, заслуживает вратарь российской сборной Игорь Акинфеев. Такого же мнения придерживается и Международная федерация футбола, которая ранее назвала Игоря Акинфеева лучшим игроком матча 1/8 финала мундиаля Россия – Испания.

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 

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Автор: Александр Люблинский
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