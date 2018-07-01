Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Вратарь российской национальной сборной по футболу Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу против команды Испании.

Об этом в воскресенье вечером сообщила пресс-служба FIFA – международной футбольной федерации.

Напомним: 1 июля в матче 1/8 финала ЧМ-2018 российская сборная сыграв с командой Испании в основное и добавленное время вничью со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти вырвала у соперника победу со счетом 4:3.

Российский голкипер Игорь Акинфеев несколько раз спас свою команду в ходе основного и добавленного времени игры, а в серии пенальти отразил два мяча.

Четвертьфинальный матч россиянам предстоит сыграть 7 июля на сочинском стадионе «Фишт». Соперником российской сборной станет либо хорватская либо датская сборная, которые встретятся на поле в Нижнем Новгороде.

Матч Хорватия – Дания начнется в 21:00 1 июля.