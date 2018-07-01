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19:52   1 Июля 2018
Россия

Россияне одолели испанцев в 1/8 ЧМ и вырвались в четвертьфинал

Россияне одолели испанцев в 1/8 ЧМ и вырвались в четвертьфинал

Сборные России и Испании в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу не смогли выявить сильнейшего ни в основное время ни за два дополнительных тайма по 15 минут.

Победителя напряденного матча определила серия пенальти.

Основное время игры закончилось ничейным счетом 1:1, после того как россиянин Сергей Игнашевич на 12-й минуте игры забил гол в свои ворота, а Артем Дзюба на 41-й минуте с пенальти отправил мяч в ворота испанцев. Второй тайм матча прошел в равной напряженной борьбе, но безрезультативно.

Также ни одна из команд не смогла одолеть другую и в течение двух добавочных таймах по 15 минут.

Россияне одолели испанцев в 1/8 ЧМ и вырвались в четвертьфинал

Все решила серия послематчевых пенальти, в ходе которых Россия одолела Испанию со счетом 4:3. 

Российская национальная сборная вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу!

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Автор: Александр Люблинский
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