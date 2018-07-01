Пять человек, в том числе двое детей, погибли в страшном ДТП под Липецком

Два легковых автомобиля с пассажирами столкнулись в воскресенье ан автодороге в районе поселка Лапуха Липецкой области.

Об этом со ссылкой на местные экстренные службы сообщает агентство ТАСС, отмечая, что в результате аварии погибли пять человек, в том числе двое детей, еще один ребенок пострадал.

Пострадавший ребенок доставлен в больницу, информации о его состоянии к настоящему моменту не поступало.

На месте трагедии в настоящее время работают сотрудники полиции, которым предстоит узнать, что стало причиной столкновения двух легковушек.