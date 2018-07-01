Мы в соц.сетях:
Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания
Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

 Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси

Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси
Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

 Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию
Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания
Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

 Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси

Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси
Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

 Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию
19:23   1 Июля 2018
Россия

Полиция Чувашии опровергла сообщения о задержании бразильских болельщиков

Полиция Чувашии опровергла сообщения о задержании бразильских болельщиков

Главное управление МВД по Чувашии сообщило в воскресенье, что полицейские не задерживали на территории республики автобусов с футбольными болельщиками из Бразилии, а появившиеся в СМИ сообщения на эту тему являются дезинформацией.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального МВД, в ответ на публикацию издания Znak.com, которое ранее привело сообщение правозащитника Владимира Юсупова о том, что якобы полицейские высадили из автобусов для обысков почти 2,5 тысячи бразильских футбольных фанатов – пассажиров 90 автобусов, которые направлялись в Казань на матч Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины.

«МВД по Чувашской Республике официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности», - сообщило региональное МВД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #полиция #сми #чемпионат мира #опровержение #чм #автобусы #бразильцы #чувашия #чм2018 #бразильские болельщики #футбольные фанаты из бразилии #гу мвд пот чувашской республике
Самое читаемое
«Свобода ждет за углом». Адвокат Трампа предрек «конец иранского режима»

«Свобода ждет за углом». Адвокат Трампа предрек «конец иранского режима»

 Whatsapp дал пользователям возможность создавать каналы как в Telegram

Whatsapp дал пользователям возможность создавать каналы как в Telegram

 Массовый митинг в поддержку службы здравоохранения прошел в Лондоне

Массовый митинг в поддержку службы здравоохранения прошел в Лондоне

 Гроза лишила электричества свыше 130 населенных пунктов на Украине

Гроза лишила электричества свыше 130 населенных пунктов на Украине