Полиция Чувашии опровергла сообщения о задержании бразильских болельщиков

Главное управление МВД по Чувашии сообщило в воскресенье, что полицейские не задерживали на территории республики автобусов с футбольными болельщиками из Бразилии, а появившиеся в СМИ сообщения на эту тему являются дезинформацией.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального МВД, в ответ на публикацию издания Znak.com, которое ранее привело сообщение правозащитника Владимира Юсупова о том, что якобы полицейские высадили из автобусов для обысков почти 2,5 тысячи бразильских футбольных фанатов – пассажиров 90 автобусов, которые направлялись в Казань на матч Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины.