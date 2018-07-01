Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время во внешней политике сосредоточен на решении торговых вопросов.

Заявление главы государства в воскресенье приводит телеканал Fox News. В частности, он отметил, что Соединенные Штаты заключали «худшие в мире» сделки, из-за которых теперь теряют деньги.

«Важное дело, на котором я сейчас сосредоточен, — это торговля. Я должен привести в порядок торговлю», - подчеркнул глава Белого дома.

При этом он пообещал, что теперь будут заключены честные взаимовыгодные сделки, так как все страны нуждаются в торговых соглашениях.

Напомним: ранее американский президент пообещал, что в ходе переговоров он устранит торговые препоны для отечественных сельхозпроизводителей.