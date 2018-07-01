Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время во внешней политике сосредоточен на решении торговых вопросов.
Заявление главы государства в воскресенье приводит телеканал Fox News. В частности, он отметил, что Соединенные Штаты заключали «худшие в мире» сделки, из-за которых теперь теряют деньги.
«Важное дело, на котором я сейчас сосредоточен, — это торговля. Я должен привести в порядок торговлю», - подчеркнул глава Белого дома.
При этом он пообещал, что теперь будут заключены честные взаимовыгодные сделки, так как все страны нуждаются в торговых соглашениях.
Напомним: ранее американский президент пообещал, что в ходе переговоров он устранит торговые препоны для отечественных сельхозпроизводителей.
.@POTUS: “The big thing that I’m focused on now is trade. I have to straighten out trade deals.” #SundayFutures @MariaBartiromo pic.twitter.com/d3RLxAf2uW— Fox News (@FoxNews) 1 июля 2018 г.