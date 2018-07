Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время во внешней политике сосредоточен на решении торговых вопросов.

Заявление главы государства в воскресенье приводит телеканал Fox News. В частности, он отметил, что Соединенные Штаты заключали «худшие в мире» сделки, из-за которых теперь теряют деньги.

При этом он пообещал, что теперь будут заключены честные взаимовыгодные сделки, так как все страны нуждаются в торговых соглашениях.

Напомним: ранее американский президент пообещал, что в ходе переговоров он устранит торговые препоны для отечественных сельхозпроизводителей.

.@POTUS: “The big thing that I’m focused on now is trade. I have to straighten out trade deals.” #SundayFutures @MariaBartiromo pic.twitter.com/d3RLxAf2uW