Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн
Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко восхищен празднованием дня Канады. В столице страны произошла торжественная смена караула под запорожский гимн.
Шевченко опубликовал поздравление канадцев с праздником в Facebook и опубликовал видео, на котором звучит гимн украинского Запорожья.
«Это видео должно уйти в золотую коллекцию украинских артефактов в мире», — написал он.
Смена караула происходила у стен канадского парламента.
Дипломат поблагодарил оркестр церемониальной гвардии ВС Канады за «фантастический музыкальный подарок» и поздравил страну с днем рождения.