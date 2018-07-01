Мы в соц.сетях:
Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания
Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

 Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси

Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси
Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

 Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию
Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

Кадыров поздравил всех с победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ

 Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Россия – Испания
Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

 Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси

Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси
Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

Трамп заявил, что должен привести в порядок торговлю

 Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию
19:05   1 Июля 2018
Медиа

Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко восхищен празднованием дня Канады. В столице страны произошла торжественная смена караула под запорожский гимн.

Шевченко опубликовал поздравление канадцев с праздником в Facebook и опубликовал видео, на котором звучит гимн украинского Запорожья. 

«Это видео должно уйти в золотую коллекцию украинских артефактов в мире», — написал он. 

Смена караула происходила у стен канадского парламента.

 

Дипломат поблагодарил оркестр церемониальной гвардии ВС Канады за «фантастический музыкальный подарок» и поздравил страну с днем рождения.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#украина #политика #канада #общество #оттава #посол украины
Самое читаемое
«Свобода ждет за углом». Адвокат Трампа предрек «конец иранского режима»

«Свобода ждет за углом». Адвокат Трампа предрек «конец иранского режима»

 Whatsapp дал пользователям возможность создавать каналы как в Telegram

Whatsapp дал пользователям возможность создавать каналы как в Telegram

 Массовый митинг в поддержку службы здравоохранения прошел в Лондоне

Массовый митинг в поддержку службы здравоохранения прошел в Лондоне

 Гроза лишила электричества свыше 130 населенных пунктов на Украине

Гроза лишила электричества свыше 130 населенных пунктов на Украине