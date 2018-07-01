Золотая коллекция украинских артефактов. Караул в Оттаве сменился под запорожский гимн

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко восхищен празднованием дня Канады. В столице страны произошла торжественная смена караула под запорожский гимн.

Шевченко опубликовал поздравление канадцев с праздником в Facebook и опубликовал видео, на котором звучит гимн украинского Запорожья.

«Это видео должно уйти в золотую коллекцию украинских артефактов в мире», — написал он.

Смена караула происходила у стен канадского парламента.

Дипломат поблагодарил оркестр церемониальной гвардии ВС Канады за «фантастический музыкальный подарок» и поздравил страну с днем рождения.