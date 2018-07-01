Турчинов: Украина была «морской державой» со времен Киевской Руси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история украинского флота берет свое начало со времен Киевской Руси.

Об этом Турчинов заявил в своей поздравительной речи по поводу Дня ВМС Украины. Его слова в воскресенье 1 июля приводит информагентство УНИАН.

«Украина издавна была мощной морской державой – история ее флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи», - заявил СНБО.

Также Турчинов добавил, что сейчас украинский национальный флот возрождается в новых местах базирования на континентальной части страны. Напомним: ранее министр Украины по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, в ответ на призыв «ответить российским военным» на их действия в Азовском море заявил, что украинский военный флот ничего не может противопоставить российским кораблям, «кроме дули».