Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Что именно заставляет его так думать, президент США не уточнил.

В воскресенье, 1 июля, американский лидер Дональд Трамп пообщался с журналистами Fox News. В ходе беседы он заявил, что верит в серьезность намерений КНДР полностью ликвидировать свою ядерную программу. В то же время президент подчеркнул, что в ходе саммита в Сингапуре американская сторона не делала никаких уступок северокорейцам.

Саммит США и Северной Кореи состоялся в Сингапуре 12 июня. Лидеры стран обсудили условия полного ядерного разоружения Пхеньяна, а также шаги по нормализации двусторонних отношений.

По окончании встречи Трамп заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Кроме того, он заверил, что откажется от совместных военных учений с Южной Кореей, если Пхеньян подтвердит серьезность своих намерений провести денуклеаризацию Корейского полуострова.