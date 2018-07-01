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 Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию
18:24   1 Июля 2018
Весь мир

Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Что именно заставляет его так думать, президент США не уточнил.

В воскресенье, 1 июля, американский лидер Дональд Трамп пообщался с журналистами Fox News. В ходе беседы он заявил, что верит в серьезность намерений КНДР полностью ликвидировать свою ядерную программу. В то же время президент подчеркнул, что в ходе саммита в Сингапуре американская сторона не делала никаких уступок северокорейцам.

Трамп уверен, что Пхеньян серьезно настроен на денуклеаризацию

Саммит США и Северной Кореи состоялся в Сингапуре 12 июня. Лидеры стран обсудили условия полного ядерного разоружения Пхеньяна, а также шаги по нормализации двусторонних отношений.

По окончании встречи Трамп заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Кроме того, он заверил, что откажется от совместных военных учений с Южной Кореей, если Пхеньян подтвердит серьезность своих намерений провести денуклеаризацию Корейского полуострова.

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Автор: Юлия Халус
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #весь мир
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