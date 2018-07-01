Порошенко пообещал сделать Крым «неподъемным грузом» для России

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что странам Запада необходимо использовать все имеющиеся в их распоряжении международно-правовые механизмы, чтобы полуостров Крым стал для России «неподъемным грузом».

Об этом Порошенко написал в воскресенье на своей страничке в социальной сети Facebook.

В частности, украинский лидер отметил, что пока Россия якобы усиленными темпами проводит милитаризацию полуострова, западным странам нужно с наибольшей эффективностью применять международные правовые механизмы с тем, чтобы Крым стал для Москвы «неподъемным грузом».

Напомним: полуостров Крым является частью Российской Федерации с весны 2014 года. За присоединение полуострова к России в ходе всенародного референдума, при рекордной явке избирателей, проголосовали свыше 95% крымчан и севастопольцев. Вопрос о присоединении полуострова к РФ был вынесен на референдум после того, как в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, в ходе которого со своего поста был смещен экс-президент Украины Виктор Янукович.