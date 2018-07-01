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18:24   1 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко пообещал сделать Крым «неподъемным грузом» для России

Порошенко пообещал сделать Крым «неподъемным грузом» для России

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что странам Запада необходимо использовать все имеющиеся в их распоряжении международно-правовые механизмы, чтобы полуостров Крым стал для России «неподъемным грузом».

Об этом Порошенко написал в воскресенье на своей страничке в социальной сети Facebook.

В частности, украинский лидер отметил, что пока Россия якобы усиленными темпами проводит милитаризацию полуострова, западным странам нужно с наибольшей эффективностью применять международные правовые механизмы с тем, чтобы Крым стал для Москвы «неподъемным грузом».

Напомним: полуостров Крым является частью Российской Федерации с весны 2014 года. За присоединение полуострова к России в ходе всенародного референдума, при рекордной явке избирателей, проголосовали свыше 95% крымчан и севастопольцев. Вопрос о присоединении полуострова к РФ был вынесен на референдум после того, как в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, в ходе которого со своего поста был смещен экс-президент Украины Виктор Янукович.

 

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Автор: Александр Люблинский
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