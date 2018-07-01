Трамп пообещал повторно снизить налоги

Вторая фаза налоговой реформы будет. Скорее всего, ее проведут в октябре, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Американский лидер уточнил, что рассматривает повторное снижение налога на прибыль корпораций. Согласно его словам, деньги, которые благодаря этому удастся сэкономить, равноценны «помощи среднему классу».

В прошлый раз налоги на прибыль корпораций снизились в 2017 году. Трамп добился от конгресса поддержки в снижении налога с максимального показателя в 35% до 21%. Налоги тогда также понизились для некоторых категорий граждан.