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18:09   1 Июля 2018
Весь мир

Трамп пообещал повторно снизить налоги

Трамп пообещал повторно снизить налоги

Вторая фаза налоговой реформы будет. Скорее всего, ее проведут в октябре, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Американский лидер уточнил, что рассматривает повторное снижение налога на прибыль корпораций. Согласно его словам, деньги, которые благодаря этому удастся сэкономить, равноценны «помощи среднему классу».

В прошлый раз налоги на прибыль корпораций снизились в 2017 году. Трамп добился от конгресса поддержки в снижении налога с максимального показателя в 35% до 21%. Налоги тогда также понизились для некоторых категорий граждан.

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Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #трамп #налоги #весь мир
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