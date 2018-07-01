Дзюба в матче Россия – Испания сравнял счет – 1:1

Нападающий российской национальной сборной Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет в матче 1/8 финала Чемпионата мира против команды Испании.

Напомним: в Москве в воскресенье 1 июля проходит матч 1/8 финала мирового первенства по футбола между сборными России и Испании.

Ранее Испания открыла счет в результате автогола российского футболиста Игнашевича. За четыре минуты до конца первого тайма испанец Пике сыграл рукой, в результате чего в ворота Испанской сборной было назначено пенальти, которое блестяще реализовал Артем Дзюба.

Встреча Россия – Испания продолжается.