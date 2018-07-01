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17:39   1 Июля 2018
Россия

Бензовоз взорвался на трассе М-11

Бензовоз взорвался на трассе М-11

На открытой недавно платной трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, в воскресенье взорвался бензовоз.

Об этом Информационному агентству «Политика Сегодня» сообщают очевидцы. При этом отмечается, что бензовоз по неясной пока причине взорвался на трассе М-11 в 180 километрах от Северной столицы.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрыва бензовоза. Очевидцы сообщают, что в результате произошедшего на трассе образовалась гигантская пробка, которая растянулась на десятки километров.

Бензовоз взорвался на трассе М-11

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Автор: Александр Люблинский
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