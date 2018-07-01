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17:32   1 Июля 2018
Весь мир

Игнашевич открыл счет в матче против Испании

Игнашевич открыл счет в матче против Испании

Однако испанская сборная оказалась впереди благодаря этому: российский защитник забил в свои ворота.

На 12-й минуте матча мяч рикошетом от щиколотки Сергея Игнашевича влетел в ворота российской команды. Вратарь Игорь Акинфеев не смог спасти ситуацию.

Россия 1 июля, в воскресенье, встретилась с Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра проходит в столице на стадионе «Лужники».

Стартовый состав российской команды ранее обнародовали в официальном аккаунте команды в Twitter.

 

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Автор: Юлия Халус
#россия #испания #игнашевич #чм-2018 #общество #чм #чм2018
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