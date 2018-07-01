Игнашевич открыл счет в матче против Испании
Однако испанская сборная оказалась впереди благодаря этому: российский защитник забил в свои ворота.
На 12-й минуте матча мяч рикошетом от щиколотки Сергея Игнашевича влетел в ворота российской команды. Вратарь Игорь Акинфеев не смог спасти ситуацию.
Россия 1 июля, в воскресенье, встретилась с Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра проходит в столице на стадионе «Лужники».
Стартовый состав российской команды ранее обнародовали в официальном аккаунте команды в Twitter.
Состав @TeamRussia на матч @FIFAWorldCup с @SeFutbol #ЧМ2018 #ВместеМыКоманда #esprus pic.twitter.com/gLo7aFQfTp— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018