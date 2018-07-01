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18:05   1 Июля 2018
Весь мир

Болтон и Путин, обсуждая Украину, остались каждый при своем мнении

Болтон и Путин, обсуждая Украину, остались каждый при своем мнении

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что во время его переговоров с президентом России Владимиром путинным при обсуждении украинского вопроса каждый остался при своем мнении.

Об этом Болтон рассказал сам, выступая в эфире американского телеканала CBS. По его словам, во время его встречи в Москве с Владимиром Путиным, которая состоялась 27 июня, российский президент, обсуждая Украину, был предельно ясен.

«Я ответил, что каждому из нас придется остаться при своем мнении по Украине. Это не позиция Соединенных Штатов», - добавил Болтон.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп, говоря о предстоящей двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая как сообщили Кремль и Белый дом, пройдет в Хельсинки 16 июля, сказал, что планирует обсудить украинский вопрос. Позже, журналисты президентского пула сообщили, что Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он на встрече с Путиным признать полуостров Крым российским, ответил: - «Посмотрим».

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Автор: Александр Люблинский
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