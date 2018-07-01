Побег от активистов в лес: СК опубликовал видео допроса дебошира из «Дикси»

Запись допроса дебошира из «Дикси» появилась в сети. Мужчина рассказал следователю, что во всем виноваты активисты.

Напомним, пьяный мужчина взял в заложники покупательницу магазина «Дикси» и нанес женщине ножевое ранение, при этом он потребовал выкуп 300 тысяч рублей.

Позже силовики оцепили магазин, освободили и отправили в больницу пострадавшую и задержали ее захватчика.

Правоохранители выяснили, что задержанного зовут Александр Анатольевич Хуторянин. Он рассказал, что оказался в «Дикси», так как за ним гнались активисты, которые приняли его за наркомана и в «поучительных целях собирались глумиться бревнами» над ним.

По словам задержанного, он скрывался от преследователей в лесу и потерял там паспорт и деньги. На уточняющий вопрос о том, кто и зачем преследовал Хуторянин не дал внятного ответа, как и не объяснил связь между рассказом и устроенным в магазине дебошем.

Однако нарушитель сообщил, что никогда не употреблял наркотические вещества, но при этом честно назвал себя пьяницей и подтвердил домыслы очевидцев происшествия.

Мужчина рассказал, что «снимался с алкоголя адреналином», поскольку хотел устроиться на работу.

Ранее информагентство «Политика сегодня» сообщало о криминальном прошлом дебошира и о том, что произошло в столичном продуктовом магазине «Дикси».