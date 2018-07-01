Болтон: Встреча Путина и Трампа — не повод падать в обморок

Переговоры США и России на высшем уровне - повод искать прогресс в двусторонних отношениях, считает советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Журналист телеканала Fox News поинтересовался у политика, как стоит относиться к высказываниям президента США Дональда Трампа, которые противники лидера оценили как похвалу России и критику НАТО. Болтон посоветовал общественности «не падать в обморок».

Он подчеркнул, что основная цель проведения встречи Трампа и Путина - поиск пространств для прогресса в отношениях. Лидеры также определят те вопросы, где пространства для прогресса нет совсем. В целом это будет разговор об улучшении двусторонних отношений.

Первая полномасштабная встреча вне саммитов российского и американского президентов состоится 16 июля в Хельсинки. Кремль рассказал, что стороны собираются обсудить развитие отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные международные вопросы.