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17:03   1 Июля 2018
Весь мир

Британские министры заранее отрепетировали похороны королевы

Британские министры заранее отрепетировали похороны королевы

Британские политики провели секретную репетицию действий в случае скоропостижной смерти королевы Великобритании Елизаветы II. 

О странных «учениях» написал британский ежедневник The Times. План поведения на случай смерти королевы разработан давно, однако отработать его политикам удалось впервые. Так, в репетиции приняли участие глава МВД Саджид Джавид, замглавы правительства Дэвид Лидингтон, председатель нижней палаты парламента Андреа Ледсом и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл.

Политики отрепетировали план действий на следующий день после смерти 92-летней Елизаветы, а также прошли курс подготовки к 10-дневному нацтрауру.

Помимо этого решался вопрос о том, когда премьер обратится к жителям королевства с объявлением о смерти Ее Величества.

Автор статьи отметил, что в субботу, 28 июня, Елизавета II не появилась на утренней службе в честь 200-летия ордена Святых Михаила и Георгия, которая состоялась в соборе Святого Павла в Лондоне. Причиной тому стало плохое самочувствие.

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Автор: Екатерина Розина
#великобритания #британия #политика #общество #весь мир #елизавета ii #королева #репетиция смерти
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