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17:15   1 Июля 2018
Весь мир

СМИ: На Мали в результате нападения погибли шестеро французских военных

СМИ: На Мали в результате нападения погибли шестеро французских военных

Как минимум шестеро французских военнослужащих погибли и двое местных жителей тяжело пострадали в воскресенье на севере Мали в результате атаки, устроенной неизвестными.

Об этом, ссылаясь на военный источник, сообщает РИА Новости, отмечая, что нападение было совершено при помощи заминированного автомобиля, оставленного на пути следования бронемашины с солдатами. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался, когда к нему приблизился транспорт с военнослужащими.

«Кровопролитное нападение на французские силы «Бархан» в Гао», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пострадавшие из числа местных жителей доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как тяжелое. К настоящему моменту ни одна из радиальных группировок, орудующих в регионе, не взяла на себя ответственность за атаку на французских военнослужащих.

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Автор: Александр Люблинский
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