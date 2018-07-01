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16:58   1 Июля 2018
Весь мир

Два человека погибли в результате стрельбы в Торонто

Два человека погибли в результате стрельбы в Торонто

Неизвестные открыли стрельбу на перекрестке улиц Куин и Питер в центре города в субботу вечером, передает телеканал CTV со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что в результате атаки пострадали три человека, которые в этот момент стояли у здания ночного клуба. Их забрали в больницу. Однако двое от полученных травм вскоре скончались. Третий пострадавший - женщина - остается в больнице.

Личности жертв пока устанавливаются. Полиция полагает, что стрельбу начал не один человек. Предположительно, речь идет о группе преступников, которые после атаки скрылись на автомобиле.

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Автор: Юлия Халус
#происшествия #стрельба #чп #весь мир #торонто
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