Два человека погибли в результате стрельбы в Торонто

Неизвестные открыли стрельбу на перекрестке улиц Куин и Питер в центре города в субботу вечером, передает телеканал CTV со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что в результате атаки пострадали три человека, которые в этот момент стояли у здания ночного клуба. Их забрали в больницу. Однако двое от полученных травм вскоре скончались. Третий пострадавший - женщина - остается в больнице.

Личности жертв пока устанавливаются. Полиция полагает, что стрельбу начал не один человек. Предположительно, речь идет о группе преступников, которые после атаки скрылись на автомобиле.