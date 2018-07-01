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16:57   1 Июля 2018
Весь мир

Число жертв взрыва в афганском Джелалабаде возросло до 12 человек

Число жертв взрыва в афганском Джелалабаде возросло до 12 человек

В результате террористического акта в городе Джелалабад на востоке Афганистана, произошедшего во время визита туда президента страны Ашрафа Гани, увеличилось до 12 человек, при этом более 20 местных жителей получили ранения.

Об этом в воскресенье сообщает местное новостное агентство Пажвак. Ранее сообщалось, что при взрыве в полицейском округе №1 на площади Мухабират поблизости от офиса губернатора погибли четыре человека и около десяти были ранены.

Также сообщалось, что президент страны объявил о прекращении введенного ранее перемирия с движением «Талибан» – террористической группировкой, запрещенной в России – и о возобновлении силовой операции.

К настоящему моменту ни одна из экстремистких группировок региона не взяла на себя ответственность за теракт.

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Автор: Александр Люблинский
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