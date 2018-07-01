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16:35   1 Июля 2018
Весь мир

США не строят иллюзий насчет политики КНДР — Болтон

США не строят иллюзий насчет политики КНДР — Болтон

В Вашингтоне прекрасно осведомлены касательно того, что делали северокорейцы в прошлом, подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Никто из американских политиков, кто занимаются темой Северной Кореи, не стоят иллюзий касательно политики этой страны, рассказал он в эфире CBS.

Ранее в интервью Fox News Болтон уже говорил об отсутствии у США наивных представлений о КНДР. Тогда же он добавил, что большая часть ядерной программы Пхеньяна могут ликвидировать уже до конца текущего года. Неизвестно, правда, говорил об это американский лидер Дональд Трамп с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Трамп и Ким 12 июня встретились в Сингапуре. Стороны обсудили условия ядерного разоружения Пхеньяна и шаги по нормализации двусторонних отношений.

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Автор: Юлия Халус
#сша #кндр #политика #весь мир #болтон
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