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16:43   1 Июля 2018
Весь мир

В Мексике стартовали всеобщие выборы

В Мексике стартовали всеобщие выборы

В 8.00 1 июля (16.00 по московскому времени) в Мексике началось голосование на всеобщих выборах, в ходе которых гражданам страны предстоит избрать президента, обновить состав обеих палат парламента, а также избрать чиновников в местные органы управления.

Как сообщается, одновременно с федеральными выборами в 30 из 32 регионах Мексики, 1 июля проходят местные выборы, в ходе которых избирателям необходимо выбрать политиков на 17 тысяч должностей в местных органах власти, в том числе губернаторов штатов.

Для крупнейшего в истории Мексики голосования по всей стране 1 июля открылись порядка 157 тысяч избирательных участков, на которые приглашены свыше 89 миллионов избирателей.  Ожидается, что явка составит порядка 70%.

Напомним: в ходе данной избирательной компании в Мексике от рук бандитов погибли как минимум 118 политиков, в том числе 15 зарегистрированных кандидатов. Такие данные ранее предоставила аналитическая компания Etellekt. В связи с волной насилия, прокатившейся в Мексике перед всеобщими выборами, власти приняли решение закрепить за каждым из кандидатов вооруженную охрану.

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Автор: Александр Люблинский
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