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16:21   1 Июля 2018
Весь мир

Социал-демократы в ФРГ выступили против односторонних решений в ЕС по беженцам

Социал-демократы в ФРГ выступили против односторонних решений в ЕС по беженцам

Если страны ЕС начнут в одностороннем порядке принимать решения по миграционной проблеме, свобода передвижения внутри шенгенской зоны окажется под угрозой, объяснили в СДПГ.

Правительственная Социал-демократическая партия Германии обнародовала документ с предложениями по решению миграционного кризиса в Евросоюзе. Документ разработало руководство фракции, в частности, ее лидер Андреа Налес и вице-канцлер Олаф Шольц. Правление СДПГ должно одобрить предложения в понедельник, 2 июля.

Одна из крупнейших в Германии фракций предлагает бороться с причинами миграции посредством увеличения предоставляемой странам происхождения финансовой помощи. Кроме того, в СДПГ считают нужным оказывать помощь Италии и Греции в вопросах размещения, регистрации, предоставления убежища и репатриации беженцев.

Партия также выступила против создания в Северной Африке закрытых лагерей для беженцев.

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Автор: Юлия Халус
#ес #германия #мигранты #политика #весь мир #сдпг
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